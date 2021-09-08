Також санкції стосуватимуться осіб, причетних до руйнації парків Севастополя.

В Україні готують обмежувальні заходи проти 30 фізичних і юридичних осіб з Російської Федерації, причетних до незаконної побудови Керченського мосту.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Так, у середу, 8 вересня, на засіданні уряд схвалив для внесення на розгляд Ради національної безпеки і оборони пакет санкцій проти 24 юридичних та 6 фізичних осіб. Ці особи причетні до незаконного спорудження і експлуатації так званого "мосту через Керченську протоку", організації сполучення тимчасово окупованого Криму з територією РФ та незаконного перепланування паркових територій і об’єктів культурної спадщини на території Севастополя.

Проект рішення підготовлено Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України за результатами спільної роботи з Міністерством закордонних справ та іншими державними органами.

Читайте такожУ ЄС дали "зелене світло" на продовження санкцій проти російських окупантів ще на піврокуЗастосування санкцій до відповідних юридичних осіб, у разі виявлення в них майна на території України, унеможливить користування ним, заборонить проведення експортно-імпортних операцій, унеможливить виведення капіталів за межі території України, зупинить виконання економічних та фінансових зобов’язань та ліцензованої діяльності на території України, йдеться у повідомленні.

Водночас застосування санкцій до зазначених фізичних осіб унеможливить їх в’їзд на територію України, заблокує можливість розпоряджатися майном, яке знаходиться на території України. До того ж, зазначеним фізичним особам та особам, які прямо чи опосередковано ними контролюються або діють в їх інтересах, буде заборонено участь у приватизації та оренді державного майна.

Санкції пропонується застосувати строком на 5 років.

Після прийняття відповідного рішення РНБО та набуття ним чинності, Міністерство закордонних справ має проінформувати про це рішення компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, Канади та інших держав з метою розгляду ними питання щодо запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

Незаконне будівництво Керченського мосту в окупованому Криму

15 травня 2018 року президент РФ Володимир Путін відкрив автомобільну частину Керченського мосту. Про необхідність побудувати перехід через Керченську протоку Путін заявив одразу після окупації Криму - в березні 2014 року. Його обіцяли побудувати до 2018 року, а здати в експлуатацію - влітку 2019 року. Наявність мосту негативно вплинула на роботу українських портів у Маріуполі та Бердянську, оскільки не всі кораблі можуть пройти під цією спорудою.

Міст протяжністю 19 км з'єднує окупований український півострів і Краснодарський край РФ. Вартість його будівництва становила 6,9 млрд російських рублів.

США та країни Євросоюзу засудили будівництво Кримського мосту, назвавши його порушенням державного суверенітету України. Протест висловило і Міністерство закордонних справ України, яке нагадало про судові позови проти РФ у зв'язку з незаконним будівництвом в акваторії Азовського моря.

Автор: Віталій Саєнко