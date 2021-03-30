Нові санкції проти Росії є фінансовими, а також включають заборону на поїздки.

Австралія ввела нові санкції щодо однієї фізичної особи та чотирьох компаній з Росії через будівництво моста через Керченську протоку.

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Про це повідомляє Obozrevatel з посиланням на Міністерство закордонних справ Австралії. Зазначається, що вони є фінансовими, а також включають заборону на поїздки.

"Австралія ввела цілеспрямовані фінансові санкції та заборону на поїздки щодо Російської фізичної особи й чотирьох російських компаній, пов'язаних з будівництвом і експлуатацією залізничного моста через Керченську протоку, що з'єднує Росію з незаконно анексованими територіями Автономної Республіки Крим і міста Севастополя (Україна)", – йдеться в повідомленні МЗС Австралії.

У Міністерстві уточнили, що санкції "оголошені в координації з Канадою та узгоджуються з діями, зробленими Сполученим Королівством і Європейським Союзом". Всього з 2014 року в санкційні списки Австралії внесені 168 фізичних і 52 юридичних особи з Росії.

Що цьому передувало

7 березня Росія запустила Кримським мостом потяг для сполучення окупованого півострова з Краснодарським краєм РФ.

Автомобільний рух по Керченському мосту між Росією і Кримом відкрили в травні 2018 року, пізніше було відкрито рух вантажного транспорту.

Відкриття Керченського мосту більшість росіян вважає головною подією 2018 року.

Раніше повідомлялося, що незаконно побудований Росією в анексованому Криму Керченський міст зсувається.

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Автор: Богдан Слуцький