Генпрокурор Андрій Костін назвав підписання угоди ще одним кроком до забезпечення повної відповідальності РФ за злочини проти України.

Генеральний прокурор України Андрій Костін сьогодні в Гаазі підписав Угоду про відкриття представництва Міжнародного кримінального суду в Україні.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. Угоду підписано з секретарем МКС Пітером Льюїсом.

Костін наголосив, що для нього честь розпочати цю нову главу співпраці. Він назвав підписання документу ще одним кроком до забезпечення повної відповідальності за міжнародні злочини.

Відео дня

"Це лише початок, але вагомий початок. Переконаний, ми не зупинимося, допоки всі винні у міжнародних злочинах, скоєних проти України, не будуть притягнуті до відповідальності. Включно з вищим військово-політичним керівництвом злочинного режиму РФ", - сказав він.

Генпрокурор підкреслив, що МКС та Офіс прокурора МКС Каріма Хана невтомно стоять на варті правосуддя. "Ми сподіваємося на подальшу співпрацю у розслідуванні та переслідуванні злочинів РФ проти України. Твердо вірю, що наші спільні зусилля допоможуть у розбудові більш справедливого світу", - зазначив Костін.

Ордер МКС на арешт Путіна

Як повідомляв УНІАН, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента так званої Росії Володимира Путіна та уповноваженого з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконному примусовому переміщенні українських дітей, що є воєнним злочином.

Це означає, що ці злочинці можуть бути заарештовані на території країн, які ратифікували Римський статут, наразі таких держав 123. Утім, путінські посіпаки в угорському уряді вже заявили, що ордер МКС для них нібито не має обов'язкової сили, хоча Будапешт ратифікував документи понад 20 років тому. Головний обвинувач МКС Карім Хан заявив, що Путін постане перед правосуддям у Гаазі за свої вчинені проти України злочини незалежно від думки Москви.

Вас також можуть зацікавити новини: