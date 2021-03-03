Український перелік офшорних зон буде оновлено з урахуванням правових норм ЄС.

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні затвердив план заходів щодо запобігання відмиванню грошей в офшорних зонах, повідомила прес-служба Міністерства фінансів України.

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«Рішенням Кабінету міністрів 3 березня затверджено план заходів щодо недопущення ухилення від сплати податків і зборів суб'єктами господарської діяльності та запобігання відмиванню коштів в офшорних зонах», - сказано в повідомленні.

Відзначається, що затверджений план передбачає:

забезпечення оновлення українського переліку офшорних зон з урахуванням правових норм ЄС і даних Глобального форуму з прозорості та обміну інформацією для податкових цілей й Організації економічного співробітництва і розвитку;

запобігання незаконному виведенню коштів за кордон, зокрема й в офшорні зони, незаконного переміщення товарів на підставі підроблених рахунків-фактур (інвойсів);

надання правоохоронним органам узагальнених матеріалів, сформованих за результатами здійснення моніторингу фінансових операцій, і виявлення тих, що можуть бути пов'язані з легалізацією доходів від податкових злочинів;

введення автоматичного обміну інформацією з податковими органами інших країн, зокрема згідно із Загальним стандартом звітності (CRS).

Крім того, передбачається подальша імплементація Плану дій BEPS шляхом ухвалення відповідних нормативно-правових актів.

Ще один пункт плану сприяє ухваленню заходів податкового контролю щодо запобігання ризиків необґрунтованого формування платниками податку на додану вартість податкового кредиту з урахуванням категорії ризикованості суб'єктів господарювання - учасників схем ухилення від оподаткування.

Боротьба з офшорами

У 2017 році Україна приєдналася до Плану Організації економічного співробітництва і розвитку в Європі (ОЕСР) щодо протидії ухиленню від сплати податків - Base erosion and Profit Shifting (BEPS). У липні 2018 року наша країна підписала багатосторонню конвенцію про уникнення подвійного оподаткування.

Верховна Рада в лютому 2019 року ухвалила президентський законопроект «Про ратифікацію Багатосторонньої конвенції про виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведення прибутку з-під оподаткування», який дасть змогу Україні внести необхідні зміни в усі чинні міжнародні договори України про уникнення подвійного оподаткування.

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Автор: Богдан Слуцький