Секретар РНБО вказав, що саме російські танки рівняли із землею Грозний.

Секретар Ради національної оборони України Олексій Данілов нагадав ватажку Чечні Рамзану Кадирову, хто знищував чеченців. Він вказав на історичний факт, коли російські танки рівняли з землею Грозний разом з його жителями.

"Кадирову варто мстити Москві і особисто Путіну, а не погрожувати Україні. Це росіяни вбивали і знищували чеченців. Це росіяни принесли на чеченську землю століття рабства, тисячі вбитих і закатованих жінок і дітей, знищені міста і осквернені могили предків", - зазначив Данілов у своєму Twitter-акаунті.

Він нагадав, що "не українці танками порівнювали із землею Грозний разом з його мирними жителями, це були російські танки".

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"Чеченський народ про це пам'ятає, а тим, хто забув, час згадати!" - підсумував секретар РНБО.

Погрози Кадирова на адресу України - що сказав ватажок Чечні

Вранці 30 травня у Москві пролунали вибухи. Російська влада і журналісти повідомили про атаку дронами. Також з'явилася інформація, що в результаті ударів безпілотників в декількох будівлях є "незначні пошкодження".

У свою чергу маріонетковий лідер Чечні Рамзан Кадиров після атаки на Москву і Подосков'я заговорив про "помсту в повному розумінні слова". За його словами, помста повинна бути "не жорсткою, а жорстокою".

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