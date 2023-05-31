Секретар Ради національної оборони України Олексій Данілов нагадав ватажку Чечні Рамзану Кадирову, хто знищував чеченців. Він вказав на історичний факт, коли російські танки рівняли з землею Грозний разом з його жителями.
"Кадирову варто мстити Москві і особисто Путіну, а не погрожувати Україні. Це росіяни вбивали і знищували чеченців. Це росіяни принесли на чеченську землю століття рабства, тисячі вбитих і закатованих жінок і дітей, знищені міста і осквернені могили предків", - зазначив Данілов у своєму Twitter-акаунті.
Він нагадав, що "не українці танками порівнювали із землею Грозний разом з його мирними жителями, це були російські танки".
"Чеченський народ про це пам'ятає, а тим, хто забув, час згадати!" - підсумував секретар РНБО.
Погрози Кадирова на адресу України - що сказав ватажок Чечні
Вранці 30 травня у Москві пролунали вибухи. Російська влада і журналісти повідомили про атаку дронами. Також з'явилася інформація, що в результаті ударів безпілотників в декількох будівлях є "незначні пошкодження".
У свою чергу маріонетковий лідер Чечні Рамзан Кадиров після атаки на Москву і Подосков'я заговорив про "помсту в повному розумінні слова". За його словами, помста повинна бути "не жорсткою, а жорстокою".