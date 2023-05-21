За його словами, за цим нібито стоять українські та західні спецслужбі.

Опальний глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що на нього готують замах. За його версією, у цьому винні "українські та західні спецслужби".

Як заявив Кадиров в ефірі пропагандистського каналу, проти нього нібито готують теракти через те, що він "відстоює суверенітет Росії".

"Я заважаю їм, і вони роблять все, щоб позбутися мене. У нас є навіть інформація, що в європейських та західних спецслужбах, українських проти мене теракти готують", - заявив Кадиров.

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Останні заяви Кадирова

В інформаційному просторі все частіше з'являються новини про те, що глава Чечні Кадиров хворий. Втім, нещодавно з'явився ще один інформаційний привід - сварка Кадирова із засновником ПВК "Вагнер" Пригожиним.

5 травня Євген Пригожин заявив, що його "вагнерівці" покинуть Бахмут до 10 травня через сильні втрати та проблеми з постачанням.

На це одним з перших відреагував Кадиров. Лідер Чечні "висміяв" свого "друга" та вказав, що його "чеченці" можуть взяти оборону Бахмута на себе.

Пізніше він зазначив, що ПВК "Вагнер" зобов'язані до останнього залишатися в Бахмуті й пообіцяв, розібратися з Пригожиним "лицем до лиця".

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