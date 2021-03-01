Дитячий кардіохірург Юлія Кузьменко фігурує у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Центральна виборча комісія зареєструвала ще 5 кандидатів у народні депутати на проміжних виборах 28 березня, серед яких лікарка Юлія Кузьменко, яка є фігурантом справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Як повідомляє Управління комунікації Секретаріату ЦВК, таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні комісії.

Читайте такожФігурантка справи щодо вбивства Шеремета Кузьменко йде в Раду - подала документи до ЦВК (фоторепортаж)Так, в одномандатному виборчому окрузі № 50 (Донецька область) зареєстровано Андрія Аксьонова від політичної партії "Порядок", Юлію Кузьменко від політичної партії "Європейська солідарність" та Миколу Головка як самовисуванця.

В одномандатному виборчому окрузі № 87 (Івано-Франківська область) – Руслана Дереворіза та Марію Жолоб як самовисуванців.

Окрім того, Комісія відмовила Олегу Пазюричу, Михайлу Сахну, Сергію Шаповалову, Юрію Чіху та Ользі Квітці в реєстрації кандидатами в народні депутати України в ОВО № 50. А також – Миколі Миню, Івану Нечепоруку, Олександру Соколовському, Леоніду Тімошкову, Даніїлу Малому, Володимиру Новицькому, Володимиру Березовському, Сергію Волянюку, Артему Кірсанову, Володимиру Козорізу, Владиславу Куп’янському, Миколі Сінчуку, Олександру Ткаченку, Андрію Усову, Тарасу Власійчуку в реєстрації кандидатами в народні депутати України в ОВО № 87.

Основні підстави відмови – не внесення грошової застави у визначеному законом розмірі та невідповідність поданих документів вимогам виборчого законодавства.

Довідка УНІАН. Журналіст Павло Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що у причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко (псевдонім «Ліса»), військову медсестру Яну Дугарь. Антоненка утримують під вартою, Кузьменко перебуває під домашнім арештом, а на Дугарь покладені особисті зобов'язання.

Справу проти Антоненка, Кузьменко і Дугарь розглядає суд присяжних.

Вибори в Україні

22 січня ЦВК затвердила календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення проміжних виборів народних депутатів 28 березня. Передвиборна агітація триватиме до 26 березня. Традиційно субота перед виборчою неділею (27 березня) – день тиші. Результати проміжних виборів ЦВК має встановити до 12 квітня.

Раніше Комісія вже зареєструвала 25 кандидатів в народні депутати: Вікторію Шилову, Валентина Рибіна, Артема Марчевського, Іштвана Добшу, Людмилу Дорошенко, Олександра Груздєва, Сергія Звагольського, Богдана Мироненка, Олександра Тамбулатова, Юрія Третяка, Андрія Бондаренка, Юлію Гакову, Надію Масло, Ларису Ревву, Андрія Масенця, Антона Ровенського – в ОВО № 50, Михайла Ноняка, Олександра Шевченка, Марусю Звіробій-Біленьку, Руслана Зозулю, Руслана Кошулинського, Юрія Юрченка, Василя Вірастюка, Юрія Голінея та Йосипа Резеша – в ОВО № 87.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Токарєва