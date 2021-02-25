Раніше Центрвиборчком зареєстрував 19 кандидатів у народні депутати на проміжних виборах 28 березня у двох округах у Донецькій області та на Івано-Франківщині.

Центральна виборча комісія зареєструвала ще 6 кандидатів у народні депутати в одномандатному виборчому окрузі № 50 (Донецька область) на проміжних виборах 28 березня.

Як повідомляє Управління комунікації Секретаріату ЦВК, відповідні рішення були увалені сьогодні на засіданні комісії.

Так, ЦВК зареєструвала Андрія Бондаренка від партії "Слуга народу", Юлію Гакову від партії "Голос", Надію Масло від партії "Опозиційний блок", Ларису Ревву від ВО "Батьківщина" та Андрія Масенця й Антона Ровенського як самовисуванців.

Окрім того, комісія відмовила Тарасу Нечепоруку та Антону Івку в реєстрації кандидатами в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 87 (Івано-Франківська область). Основні підстави відмови – не внесення грошової застави у визначеному законом розмірі та невідповідність поданих документів вимогам виборчого законодавства.

Також ЦВК зареєструвала довірених осіб кандидатів у народні депутати Артема Марчевського (ОВО № 50) та Василя Вірастюка (ОВО № 87).

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Вибори на Донеччині: що відомо

Раніше комісія вже зареєструвала 19 кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах 28 березня.

Зареєстровано Вікторію Шилову, Валентина Рибіна, Артема Марчевського, Іштвана Добшу, Людмилу Дорошенко, Олександра Груздєва, Сергія Звагольського, Богдана Мироненка, Олександра Тамбулатова, Юрія Третяка – в ОВО № 50.

Михайла Ноняка, Олександра Шевченка, Марусю Звіробій-Біленьку, Руслана Зозулю, Руслана Кошулинського, Юрія Юрченка, Василя Вірастюка, Юрія Голінея та Йосипа Резеша – в ОВО № 87.

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Автор: Вікторія Токарєва