Кузьменко балотуватиметься у 50-му виборчому окрузі (Покровськ, Добропілля, Мирноград).

Дитячий кардіохірург, лікар-волонтер Юлія Кузьменко подала до Центральної виборчої комісії документи на офіційну реєстрацію її як кандидата в народні депутати.

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Нагадаємо, що «Європейська солідарність» висунула Юлію Кузьменко кандидатом по одномандатному округу №50 Донецької області.

Кузьменко є обвинуваченою у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Довибори в Раду в Покровську

16 грудня Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата України, "мажоритарника" Руслана Требушкіна, який обирався в 50-му окрузі Донецької області.

За результатами місцевих виборів 25 жовтня 2020 року його визнано обраним Покровським міським головою Донецької області.

Центральна виборча комісія призначила вибори на цьому окрузі на 28 березня 2021 року.

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Автор: Катерина Лиманська