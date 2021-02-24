Дитячий кардіохірург, лікар-волонтер Юлія Кузьменко подала до Центральної виборчої комісії документи на офіційну реєстрацію її як кандидата в народні депутати.
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Нагадаємо, що «Європейська солідарність» висунула Юлію Кузьменко кандидатом по одномандатному округу №50 Донецької області.
Кузьменко є обвинуваченою у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.
Довибори в Раду в Покровську
- 16 грудня Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата України, "мажоритарника" Руслана Требушкіна, який обирався в 50-му окрузі Донецької області.
- За результатами місцевих виборів 25 жовтня 2020 року його визнано обраним Покровським міським головою Донецької області.
- Центральна виборча комісія призначила вибори на цьому окрузі на 28 березня 2021 року.
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