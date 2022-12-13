За відповідну постанову проголосували 235 народних депутатів.

Верховна Рада постановою № 8275 призначила народного депутата Олену Шуляк головою комітету з питань організації державної влади, Роксолану Підласу – головою комітету з питань бюджету та Андрія Задорожного – головою комітету з питань прав людини. За відповідну постанову проголосували 235 народних депутатів.

Відповідно до постанови, Андрія Клочка (фракція "Слуга народу") відкликано з посади голови комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. На цю посаду призначена народний депутат України Олена Шуляк (фракція "Слуга народу").

Постановою передбачено обрати на посаду голови комітету з питань бюджету народного депутата Роксолану Підласу, відкликавши її з посади заступника голови комітету з питань економічного розвитку. Відповідно до постанови, обрано заступником голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрія Арістова ("Слуга народу"), відкликавши його з посади голови комітету з питань бюджету.

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Постановою передбачено обрати Андрія Задорожного (фракція "Слуга народу") головою комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин, звільнивши його від обов’язків члена комітету з питань екологічної політики та природокористування.

Цією постановою Максима Ткаченка відкликано з посади першого заступника голови комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Постановою обрано Дмитра Гуріна (фракція "Слуга народу") членом комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, звільнивши його від обов’язків члена Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Обрано Ігоря Васильєва ("Слуга народу") членом комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, звільнивши його від обов’язків члена комітету з питань цифрової трансформації.

Олексія Мовчана (фракція "Слуга народу") призначено заступником голови комітету питань економічного розвитку.

Ахтема Чийгоза (фракція "Європейська солідарність") - першим заступником голови комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Миколу Скорика (був у фракції нині забороненої партії "ОПЗЖ", а нині в групі "Платформа за життя та мир") - членом комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, звільнивши його від обов’язків члена комітету з питань економічного розвитку.

Євгена Яковенка (група "Відновлення України) обрано секретарем комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Галину Янченко (фракція "Слуга народу") відкликано з посади заступника голови комітету з питань антикорупційної політики і обрано членом комітету з питань економічного розвитку.

Рішення ради 13 грудня: деталі

Депутати Верховної Ради проголосували за ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва.

Верховна Рада ухвалила закон про національні меншини (спільноти) України.

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