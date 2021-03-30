Ігоря Колихаєва обрали на посаду міського голови Херсона, а Олександра Скічка призначено головою Черкаської ОДА.

Верховна Рада України достроково припинила повноваження народного депутата Олександра Скічка (фракція "Слуга народу").

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 244 народних депутата.

Повноваження припинено у зв’язку з особистою заявою Скічка. Його указом президента України від 29 січня 2021 року призначено головою Черкаської обласної державної адміністрації.

Відповідно до Конституції та законодавства України, народний депутат не може поєднувати свої повноваження з роботою у виконавчих структурах влади.

Скічко обирався до парламенту в одномандатному виборчому окрузі № 197 (Черкаська область). Тепер на цьому окрузі мають бути призначені проміжні вибори.

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Окрім цього, Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Ігоря Колихаєва (депутатська група партії "За майбутнє").

За це рішення проголосували 252 народних депутати України.

Повноваження припинено за особистою заявою у зв’язку з обранням його на посаду Херсонського міського голови.

Колихаєв обирався в одномандатному виборчому окрузі № 184 (Херсонська область), де тепер призначать проміжні вибори до парламенту.

Проміжні вибори до Верховної Ради

28 березня в одномандатних виборчих округах № 50 (Донецька область) та № 87 (Івано-Франківська область) пройшли проміжні вибори народних депутатів України. За їх підсумками мають обрати двох парламентарів.

На Донеччині голосування проходило на 112 виборчих дільницях (106 - звичайних, 6 - спеціальних) ОВО № 50, який включає частину Краматорського району та частину Покровського району.

На Івано-Франківщині голосування відбулося на 117 виборчих дільницях (115 - звичайних, 2 - спеціальних). Виборчий округ № 87 включає Надвірнянський район, частину Івано-Франківського району та частину Коломийського району.

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Автор: Надя Пришляк