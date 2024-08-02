'Вибори будуть жорсткими': Подоляк відповів, чого чекати від нового президента США

Практично всі пасіонарні представники американської політичної еліти, незалежно від табору, чітко розуміють три фундаментальні речі щодо цієї війни, зазначив він.

Вибори президента у США будуть "достатньо жорсткими". Кампанія виглядає технологічніше, ніж це було ще місяць тому. Кандидати абсолютно різні, що є проявом демократії, заявив в інтерв'ю 24 каналу радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Що очікувати від того чи іншого кандидата, який переможе? Я б спокійно ставився до будь-якого кандидата, який стане "господарем" Білого дому. Тому що або США залишаються лідером, або вони програють глобальне лідерство Росії, якщо вони відмовляться від підтримки України. Ба більше, ця підтримка сьогодні не є аж такою коштовною, як здавалося. Все ж 60 мільярдів (а ми говоримо про конкретні пакети допомоги від США), при тому що мілітарний бюджет самих Штатів трохи більше ніж 900 мільярдів доларів, – непорівнянні з ціною глобального лідерства", - зазначив Подоляк.

Він додав, що Росія повністю відмовилась від будь-яких правил, зокрема ведення війни. На Саміті миру Україна пропонувала обговорення правил війни. Наприклад, що енергетичні об'єкти мають бути поза ударами, як і удари по цивільному населенню та по критичній інфраструктурі. Якщо залишити Росію в такому вигляді, як сьогодні, "то це, безумовно, створюватиме величезне навантаження на системи безпеки США".

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Подоляк наголосив, що тези про "позитивно-радикальний" настрій кандидатки Камали Гарріс треба обережно.

"Це достатньо жорстка кампанія, тож, щоб не було такого, що ми підтримуємо того чи іншого кандидата... Ми з вами вкрай зацікавлені в абсолютно рівній підтримці України з боку Республіканської та Демократичної партії, це дуже важливо", - додав він.

Подоляк зауважив, що практично всі пасіонарні представники американської політичної еліти, незалежно від табору, чітко розуміють три речі щодо цієї війни:

По-перше, що Росія не є адекватною країною. Так, це не свідчить, що вони готові прийняти максимально жорсткі, радикальні рішення тут і зараз. Війни такого масштабу точно не прогнозувались, тим паче на Європейському континенті. Тому еліти були сконцентровані на співпраці, на бізнесі, зокрема корумпованому, тому що Росія тільки через корумпований бізнес і працює.

По-друге, з російською політичною елітою неможливо домовитись, тому що вони не вважають необхідним дотримуватись юридичних чи фактичних домовленостей.

По-третє, очевидна підтримка України з урахуванням того, наскільки зросла її суб'єктність. Цю суб'єктність довела сама ж Україна на полі бою.

"То чого сьогодні очікувати? Не хочу ображати інші країни, але сьогодні Україна чи не єдина країна, яка вміє захищати і територію, і свої правила життя, і свої цінності в такій масштабній війні. Це підсвідомо всі сприймають як прояв величезного потенціалу української нації", - підсумував Подоляк.

Вибори у США 2024 - останні новини

Камала Гарріс за тиждень помітно наростила рейтинги. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного на замовлення ABC News.

Так, ще тиждень тому рейтинг довіри до Гарріс становив лише 35%, тоді як 46% американців висловлювали їй недовіру. Нове опитування показало драматичну зміну рівня схвалення: 43% американців довіряють їй, 42% – не довіряють.

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