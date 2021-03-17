Раніше на місці вілли був протитуберкульозний санаторій.

Журналісти побували на дачі Віктора Медведчука й Оксани Марченко, які перебувають під санкціями України за фінансування тероризму, в окупованому Криму. У 2012 році там гостював російський президент Володимир Путін.

Про це йдеться у сюжеті Крым. Реалии.

Читайте такожЗМІ опублікували новий запис розмови Медведчука та Суркова: обговорювали "царя" на Донбасі

Наразі на території маєтку, який у Goggle підписаний як «вілла Медведчук», проходять ремонтні роботи.

З квадрокоптера видно кілька будівель, водні гірки й пляж, а також басейн, вертолітний майданчик та великий парк.

Раніше на цьому місці був протитуберкульозний санаторій. Пляж кум Путіна огородив великим парканом, місцевих мешканців туди не пускають.

Автори сюжету пояснюють, що до окупації Криму фірма, пов’язана з Медведчуком, оформила у власність пірс, після чого викупила 1,2 га пляжу. Водночас на будівництво у самому морі компанія дозволу не отримувала.

Наразі пляж оформлений окремо від маєтку на 1,9 га, який Медведчук у декларації не вказав.

Санкції проти Медведчука: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська