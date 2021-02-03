Володимир Зеленський запровадив санкції проти каналів "ZIK", "112 Україна" і "NewsOne".

Після введення у дію Президентом України Володимиром Зеленським рішення РНБО про застосування санкцій щодо нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака, кілька його телеканалів вже припинили ефірне мовлення.

Таким чином, майже зразу після введення указу у дію, припинились ефіри телеканалів Newsone та ZIK, а пізніше - і 112 Україна.

Також в соцмережах повідомили, що всі три телеканали пропали в мережі інтернет-телебачення IPTV і в кабельній мережі Ланет.

Санкції проти телеканалів Медведчука

2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів Віктора Медведчука - "112 Україна", NewsOne, ZIK.

Санкції запровадили проти восьми компаній: ТОВ "Новини 24 години", ТОВ "Нові комунікації", ТОВ "Телерадіокомпанія "112-ТВ", "Новий формат", "Аріадна ТВ", "ТВ Вибір", "Партнер ТВ" та "Лідер ТВ". На ці компанії оформлені ліцензії на мовлення трьох згаданих телеканалів.

Санкції передбачають блокування активів цих компаній, заборону на виведення капіталів за межі України, зупинку виконання економічних та фінансових зобов'язань. Компаніям також заборонять користуватися радіочастотами України, ретранслювати / розповсюджувати телепрограми та надання телекомунікаційних послуг, анулюють або зупинять ліцензії та інші дозволи для здійснення діяльності.

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Автор: УНІАН