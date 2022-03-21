Це стосується питань гарантій безпеки, тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму.

Остаточно компроміси на переговорах між Україною та Росією буде вирішувати всеукраїнський референдум, це стосується питань гарантій безпеки, тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю Суспільному.

"Відповідь же дуже проста. Ми всі вже розуміємо. Нас не беруть (в НАТО), тому що бояться Росію. Ось і все. І нам треба заспокоїтись, сказати що, "окей, інші гарантії безпеки". Є країни НАТО, які хочуть бути гарантами безпеки, які, на жаль, не можуть нам запровадити стовідсоткове членство в Альянсі, але готові робити все те, що повинен був би робити Альянс, якщо б ми були членами Альянсу. І я вважаю, що це нормальний компроміс", — додав він.

Отже, за словами Зеленського, у питаннях гарантії безпеки ітиметься про конституційні зміни та зміни українського законодавства.

"Я пояснював усім переговорним групам; коли ви говорите про всі ці зміни, і вони можуть бути історичними, ми нікуди не дінемось, ми прийдемо до референдуму. Народ повинен буде сказати і дати відповідь на ті чи інші формати компромісів. А ось якими вони будуть — це вже питання нашої розмови і розуміння між Україною і Росією. Тому, у будь-якому випадку я готовий піти на все, якщо моя ця хода буде з нашим народом", — зазначив президент.

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