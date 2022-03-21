Остаточно компроміси на переговорах між Україною та Росією буде вирішувати всеукраїнський референдум, це стосується питань гарантій безпеки, тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму.
Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю Суспільному.
"Відповідь же дуже проста. Ми всі вже розуміємо. Нас не беруть (в НАТО), тому що бояться Росію. Ось і все. І нам треба заспокоїтись, сказати що, "окей, інші гарантії безпеки". Є країни НАТО, які хочуть бути гарантами безпеки, які, на жаль, не можуть нам запровадити стовідсоткове членство в Альянсі, але готові робити все те, що повинен був би робити Альянс, якщо б ми були членами Альянсу. І я вважаю, що це нормальний компроміс", — додав він.
Отже, за словами Зеленського, у питаннях гарантії безпеки ітиметься про конституційні зміни та зміни українського законодавства.
"Я пояснював усім переговорним групам; коли ви говорите про всі ці зміни, і вони можуть бути історичними, ми нікуди не дінемось, ми прийдемо до референдуму. Народ повинен буде сказати і дати відповідь на ті чи інші формати компромісів. А ось якими вони будуть — це вже питання нашої розмови і розуміння між Україною і Росією. Тому, у будь-якому випадку я готовий піти на все, якщо моя ця хода буде з нашим народом", — зазначив президент.