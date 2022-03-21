Переговори України та РФ тривають / фото REUTERS

Переговори української та російської делегацій 21 березня тривали півтори години. 

Про це заявив член української делегації та голова фракції СН Давид Арахамія, повідомляє "Українська правда".

"Зустріч (в онлайні, – УНІАН.) була вже. З 10:30 до 12 була офіційна делегація. Далі пішли знову робочі групи. Сьогодні працюємо весь день", - сказав він.

Наразі додаткової інформації про хід переговорів Арахамія не надав. 

Нагадаємо, четвертий раунд переговорів української та російської делегацій з пошуку миру відбувся ще 14 березня. Позиція агресора пом'якшилася, проте Україна налаштована боротися до кінця своїх сил. Михайло Подоляк заявив, що переговори з РФ про припинення війни можуть тривати кілька тижнів, хоча є ознаки того, що позиція Москви стала "адекватнішою".

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