Переговори української та російської делегацій 21 березня тривали півтори години.
Про це заявив член української делегації та голова фракції СН Давид Арахамія, повідомляє "Українська правда".
"Зустріч (в онлайні, – УНІАН.) була вже. З 10:30 до 12 була офіційна делегація. Далі пішли знову робочі групи. Сьогодні працюємо весь день", - сказав він.
Наразі додаткової інформації про хід переговорів Арахамія не надав.
Нагадаємо, четвертий раунд переговорів української та російської делегацій з пошуку миру відбувся ще 14 березня. Позиція агресора пом'якшилася, проте Україна налаштована боротися до кінця своїх сил. Михайло Подоляк заявив, що переговори з РФ про припинення війни можуть тривати кілька тижнів, хоча є ознаки того, що позиція Москви стала "адекватнішою".