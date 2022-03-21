Варто зазначити, що переговори між Україною та Росією відбуваються кожного дня на рівні експертних груп.

Переговори української та російської делегацій 21 березня тривали півтори години.

Про це заявив член української делегації та голова фракції СН Давид Арахамія, повідомляє "Українська правда".

"Зустріч (в онлайні, – УНІАН.) була вже. З 10:30 до 12 була офіційна делегація. Далі пішли знову робочі групи. Сьогодні працюємо весь день", - сказав він.

Наразі додаткової інформації про хід переговорів Арахамія не надав.

Нагадаємо, четвертий раунд переговорів української та російської делегацій з пошуку миру відбувся ще 14 березня. Позиція агресора пом'якшилася, проте Україна налаштована боротися до кінця своїх сил. Михайло Подоляк заявив, що переговори з РФ про припинення війни можуть тривати кілька тижнів, хоча є ознаки того, що позиція Москви стала "адекватнішою".

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