Вірастюк заявив, що бачить політику як "брудну і нечесну галузь", але йде з чітким планом дій.

Кандидат у депутати від «Слуги народу», український силач Василь Вірастюк відповів на реакцію громадськості щодо його вибору піти в нардепи.

Про це він розповів в Instagram.

Читайте такожЦВК зареєструвала шістьох кандидатів у нардепи в окрузі на Івано-Франківськщині

Він наголосив, що є патріотом України і ніколи не поступиться своїми життєвими принципами.

«Я не продався, та не підліг під когось! Я отримав персональну пропозицію і прохання допомоги особисто від президента України Володимира Зеленського, з яким у мене довгий час дружні стосунки і якому я особисто довіряю», – йдеться у дописі.

Вірастюк додав, що бачить політику як «брудну і нечесну галузь», але йде з чітким планом дій.

Силач стверджує, що своєю діяльністю депутата зможе «заступити» і представити громаду регіону в Раді. Також Вірастюк хоче взятися за спортивну реабілітацію ветеранів АТО/ООС і допомогти реформувати галузь спорту.

«Я свідомий, що в процесі політичної боротьби і після моєї перемоги на мене буде виливатись велика кількість замовного бруду від політичних опонентів. Я це здолаю, адже мною рухає висока мета. Я знаю, як досягати мети та успіху, як в спорті, так і громадському житті. Я сильний та цілеспрямований. Я - Богатир України», – підсумував Вірастюк.

Що цьому передувало

17 листопада Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Зиновія Андрійовича. Він входив до фракції «Слуга народу», обирався до парламенту у виборчому окрузі №87 Івано-Франківської області.

На місцевих виборах, які відбулися 25 жовтня 2020 року, Андрійович був обраний на посаду Надвірнянського міського голови Івано-Франківської області.

Вибори на окрузі відбудуться у неділю, 28 березня. На даному окрузі від партії «Європейська солідарність» балотуватиметься волонтерка Маруся Звіробій (Олена Біленька), яку звинувачували в погрозахз на адресу президента України Володимира Зеленського. Також тут балотуватиметься від партії «За майбутнє» Олександр Шевченко, від партії «Свобода» - екс-заступник голови Верховної Ради Руслан Кошулинський.

З’їзд партії «Слуга народу» висунув спортсмена Василя Вірастюка кандидатом в народні депутати на 87 окрузі в Івано-Франківській області.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН