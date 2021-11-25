Так нардеп-мажоритарник прокоментував роботу у Верховній Раді.

Народний депутат від "Слуги народу" Василь Вірастюк примірив на себе образ супергероя. Нардеп-мажоритарник поскаржився, що саме таким люди бачать народних обранців – напівбогами, для яких немає жодних перешкод.

Відповідний допис з'явився на сторінці депутата у Facebook зі світлиною, на якій політик позує у синій гумовій масці.

"Superman, Batman, Mister-A, Spiderman тощо... Тобто людина, яка може і вміє все в цьому житті. Для неї немає жодних перешкод ніде і ніколи. Одним словом, напівбог. Саме таким люди бачать нардепа Верховної Ради України, а особливо нардепа-мажоритарника", - йдеться в публікації.

Нардеп зазначає, що насправді ж може діяти "винятково в межах своїх "депутатських повноважень" і додає, що публікацію написав з іронією, спираючись на власні спостереження під час роботи.

У коментарях до публікації користувачі зазначили, що літеру "А" на масці варто змінити на "В", натякаючи на прізвище чи ім'я політика, а дехто радить депутатові саме так ходити на засідання.

Нагадаємо, 23 квітня ЦВК підтвердила перемогу кандидата від "Слуги народу" Вірастюка на довиборах до Верховної Ради у 87-му окрузі на Івано-Франківщині. Згідно з протоколом окружної виборчої комісії, Вірастюк набрав 15 тис. 536 голосів. Водночас його конкурент - кандидат від партії" За майбутнє" Олександр Шевченко - 15 тис. 114 голосів.

Раніше Вірастюк пообіцяв не голосувати за "катастрофічні" ініціативи своєї фракції "Слуга народу", якщо буде з ними принципово не згоден.

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Автор: Екатерина Малюга