Василь Вірастюк зареєстрований нардепом / фото УНІАН, Ратинський В'ячеслав
Центральна виборча комісія зареєструвала народним депутатом України Василя Вірастюка, який переміг на виборах у 87-му окрузі на Івано-Франківщині.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення члени ЦВК ухвалили сьогодні.
За реєстрацію Вірастюка депутатом проголосували усі присутні на засіданні члени Комісії.
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Вибори на 87-му окрузі: скандальна перемога Вірастюка
- 28 березня у 87-му окрузі на Івано-Франківщині відбулись довибори до Верховної Ради.
- 22 квітня ЦВК підтвердила перемогу кандидата від "Слуги народу" Вірастюка на цих виборах. Згідно з протоколом окружної виборчої комісії, Вірастюк набрав 15 тис. 536 голосів. Водночас його конкурент – кандидат від партії "За майбутнє" Олександр Шевченко - 15 тис. 114 голосів.
- 1 травня Велика палата ВС скасувала протокол ЦВК, яким Вірастюка визнано обраним народним депутатом. Рішення було ухвалено за апеляційною скаргою Шевченка.
- 5 травня, враховуючи таке рішення суду, ЦВК встановила відсутність правових підстав для реєстрації Вірастюка народним депутатом.
- 19 травня ЦВК вдруге встановила результати виборів у 87-му окрузі. Результати встановлені без врахування даних голосування на 6 виборчих дільницях, голосування на яких ЦВК визнала недійсним. Переможцем став Вірастюк.
- 23 травня Верховний суд скасував протокол ЦВК про встановлення результатів виборів у 87-му окрузі та визнання Вірастюка обраним депутатом. 26 травня ЦВК оскаржила це рішення.
- 5 червня Велика палата Верховного суду залишила в силі протокол ЦВК, яким Вірастюка визнано обраним народним депутатом.
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