Пєсков заявив, що Путін і Меркель вирішили активізувати роботу на експертному рівні.

Президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель вирішили активізувати роботу «нормандського формату» через невиконання рішень саміту в Парижі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання, чи є дата зустрічі помічників глав держав «нормандського формату».

«Є, безумовно, розуміння у глав держав, що треба рухатися перед. Глави держав усвідомлюють, що є причиною для такого простою. Причиною є, власне, як ми всі знаємо, невиконання тих паризьких домовленостей. І ось у цій ситуації невиконання якраз Путін і Меркель вирішили активізувати роботу на експертному рівні. На рівні помічників, з тим, щоб намацати якісь шляхи для знаходження вирішення цієї ситуації», - сказав Пєсков.

При цьому він додав, що помічники самі узгодять дату зустрічі.

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Розмова Путіна з Меркель: що відомо

7 грудня відбулася телефонна розмова Меркель і Путіна.

У Кремлі за підсумками їхньої телефонної розмови заявили про намір продовжити роботу в «нормандському форматі», в тому числі по лінії політичних радників лідерів Росії, ФРН, Франції та України.

Як було сказано в прес-релізі за підсумками телефонної розмови, співрозмовники «із задоволенням констатували, що в цілому (на Донбасі - УНІАН) дотримується перемир'я, запроваджене відповідно до підписаних у липні в рамках Контактної групи «Заходів щодо посилення режиму припинення вогню». «Разом з тим висловлено ​​заклопотаність у зв'язку з відсутністю прогресу в реалізації політичних аспектів Мінських домовленостей 2015 року, а також рішень «нормандської четвірки», прийнятих рік тому на саміті в Парижі», - зазначали в прес-службі Кремля.

Зустрічі лідерів країн "нормандського формату"

9 грудня 2019 року в Парижі відбувся саміт у «нормандському форматі» за участі президента України Володимира Зеленського, президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Меркель і президента Росії Путіна.

Сторони, зокрема, домовилися про припинення вогню і відведення військ в трьох нових пунктах поблизу лінії розмежування, обмін полоненими до кінця року у форматі «всіх на всіх», а також про проведення наступного «нормандського» саміту через чотири місяці.

Нормандський формат - тип зустрічей у чотиристоронньому форматі (Україна - Німеччина - Франція - Росія), де обговорюються питання щодо російської збройної агресії проти України. Назва формату походить від зустрічі глав цих чотирьох держав, котра вперше відбулася 6 червня 2014 року, в містечку Бенувіль, що в Нормандії (Франція).

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Автор: Роман Цимбалюк