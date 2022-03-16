Президент звернувся до тих, хто вирішив "трішки" попрацювати на окупантів.

Президент України Володимир Зеленський пояснив важливість ухвалення останніх законів у Верховній Раді та порадив колаборантам шукати прихисток у Ростові.

Про це Зеленський заявив під час відеозвернення, яке опубліковане у соціальній мережі Facebook.

"Збиралась сьогодні й Верховна Рада України. Засідання результативне. Ухвалено економічні новації - податкові послаблення, які повинні зберегти робочі місця та дати бізнесу України працювати. Всюди, до речі, де це можливо. Встановлена нульова ставка акцизу і 7% ПДВ на пальне, щоб стабілізувати ціни та забезпечити постачання", - заявив Зеленський.

"Максимально спрощується регуляція бізнесу. Ми скорочуємо діяльність контролюючих органів, щоб не було жодної зайвої перевірки для тих, хто реально працює згідно з українським законодавством і не порушує прав споживачів", - зазначив президент.

"Новим законом даються й необхідні гарантії бійцям тероборони - усі добровольці будуть визнані учасниками бойових дій", - сказав президент.

"Прийнято технічне рішення про подовження воєнного стану. Це потрібно, щоб ефективно обороняти державу", - сказав президент.

Також урегульовані всі нюанси діяльності поліції в умовах воєнного стану. Президент сказав, що очікує ухвалені закони на підпис.

"І я вдячний народним депутатам України за те, що більшість голосувань зібрали понад 340 голосів "за". Це демонструє політичну єдність України. Нарешті. Коли всі партії та групи працюють разом у законно обраному парламенті, руйнується один із головних міфів окупантів про те, що нібито українська влада не представляє волі народу. Ще і як представляє!", - наголосив Зеленський.

"А усім колаборантам, які вирішили попрацювати трішки на окупантів, треба вже уявляти, де ж у Ростові вони ховатимуться від покарання", - підсумував президент.

Раніше Володимир Зеленський розповів про початкові кроки податкової реформи в Україні. Президент зазначив, що Кабінет міністрів узгодив пакет рішень для підтримки нашої економіки.

За його словами, в Україні замість ПДВ та податку на прибуток буде ставка 2% від обороту та спрощений облік.

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