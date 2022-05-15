Перша важка зброя, яку Німеччина передасть Україні - це самохідні артилерійські гаубиці, навчання по використанню яких вже проходять наші захисники.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обоговорив з німецькими колегами типи важкого озброєння, які можуть бути передані Україні для протистояння у війні з Росією.

Про це він повідомив у Facebook, інформуючи про свій візит до Німеччини.

Кулеба зазначив, що до Німеччини прибув три дні тому, де в нього були зустрічі з владою країни, парламнетом, урядом.

"У той день, коли я прибув у Берлін, в Німеччині розпочали тренування українські солдати, які вчаться використостовувати німецькі самохідні артилерійські установки 155 калібру. Це надзвичайно важливий момент у наших відносинах. Бо це буде перша важка зброя, яку Німеччина передасть Україні", - зазначив Кулеба.

Він підкреслив, що ця зброя вже незабаром буде в Україні і наші військові зможуть за допомогою цих самоходних гаубиць громити ворога.

"Тому прецедент створено, перший психологічний бар’єр подолано. І я обгвоорював з німецькими колегами вже наступні типи озброєнь, які будуть передані нашій державі. Але наголошую, що остаточне рішення за німцями і Німеччина має вирішити що саме і коли вона зможе поставити", - сказав Кулеба.

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