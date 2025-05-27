Захарова заявила, що Росія передасть Києву меморандум, щойно його буде підготовлено.

Росія у своєму "меморандумі" щодо України вкаже умови, а також можливі терміни закінчення війни. Про це заявила представник МЗС Росії Марія Захарова.

Вона сказала, що Росія передасть Києву меморандум, щойно його буде підготовлено. Зараз робота над проектом документа триває.

"Меморандум по Україні, що готується РФ, міститиме принципи врегулювання, терміни можливого укладення мирної угоди, потенційне припинення вогню в разі досягнення відповідних домовленостей", - сказала вона.

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При цьому, за словами Захарової, Росія розраховує, що Київ свої напрацювання відправить одночасно з Москвою.

Переговори про припинення війни

Як повідомляв УНІАН, 16 червня відбулася перша з 2022 року пряма зустріч делегацій України та Росії. Згідно з офіційними заявами, вони говорили про можливість припинення вогню, обмін полоненими у форматі 1000 на 1000, а також потенційну особисту зустріч між Зеленським і Путіним.

Під час переговорів росіяни висунули вимогу, щоб українські війська залишили території, які РФ незаконно вважає частиною своєї держави. За даними ЗМІ, українській стороні заявили, що Росія "готова воювати вічно".

Туреччина заявляє, що готова прийняти новий раунд переговорів України та РФ. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан зустрівся з правителем РФ Володимиром Путіним для обговорення зусиль із припинення війни в Україні та подальших кроків після прямих контактів між Києвом і Москвою. Після Москви глава турецької дипломатії відвідає Київ.

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