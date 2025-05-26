Європа та США повинні тиснути на Росію, зазначив міністр закордонних справ України.

Україна хоче завершити війну вже цього року і готова на припинення вогню. Про це розповів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв'ю Liberation.

"Україна готова погодитися на 30-денне припинення вогню, але також і на 50-, 90- чи 100-денне. І ми також повідомили про це безпосередньо росіян. Припинення вогню – це дійсно шлях вперед для продовження більш широких переговорів", – сказав Сибіга.

Він додав, що наразі Україна очікує на меморандум, в якому Москва представить своє бачення щодо мирних перемовин. Після цього Київ представить власні напрацювання.

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"Ми також домовилися обмінятися думками щодо зустрічі Зеленського і Путіна. Ми хотіли б, щоб вона відбулася в ширшому форматі, за участю президента Трампа. Наша принципова позиція також полягає в тому, що Європа повинна бути присутня за столом переговорів. Папа Римський запропонував Ватикан. Але необхідна згода обох сторін. Україна готова", – додав Сибіга.

Крім того, очільник МЗС відреагував на заяви Кремля про нібито нелегітимність президента Зеленського. Він зазначив, що Росія завжди використовує псевдоаргументи, коли не може запропонувати нічого конкретного.

"Це нонсенс і повна нісенітниця. Ми готові обговорювати в будь-якому форматі, як закінчити цю війну. Ми дуже хочемо закінчити її цього року. Тому дуже важливо, щоб ми продовжували тиснути на Росію, як з нашими європейськими союзниками, так і зі Сполученими Штатами Америки", – пояснив Сибіга.

Війна РФ проти України: ви могли це пропустити

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Трамп розуміє, що Путін брехав йому про готовність Москви йти на мирні перемовини. Він також висловив сподівання, що гнів Трампа втілиться у відповідні дії проти Москви.

Тим часом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що війна в Україні може тривати довше, "ніж усі собі уявляють". Він сказав, що Путін сприймає пропозиції щодо перемовин як слабкість.

Своєю чергою, правитель РФ Володимир Путін вчергове відзначився абсурдною заявою щодо війни в Україні. Поки російські війська щоночі тероризують українські міста, диктатор розповідає, що Росію нібито змусили розпочати так звану "СВО", а тепер роблять Москву винною.

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