Свою заяву щодо війни диктатор підкріпив черговими маніпуляціями.

Вже дві ночі поспіль Україна зазнає масованих ракетно-дронових атак з боку Росії. Тим часом російський диктатор Володимир Путін цинічно заявив, що Москву "змусили" почати так звану "СВО" і тепер намагаються "зробити винними".

"Росію змусили відповідати на те, що відбувається в Україні, і намагаються зробити країну винною", – наводить маячню правителя РФ пропагандистський ресурс "РИА-Новости".

При цьому він звинуватив Захід у недобросовісному ставлені до Росії. Свою заяву щодо війни Путін підкріпив черговими маніпуляціями.

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"Не ми ж організували держпереворот в Україні, розумієте. Весь час нам казали, що треба демократія, вибори. Держпереворот здійснили, і все – ніби так і треба. Кривавий до того ж. І пішли далі пригнічувати Донбас і так далі, людей там знищувати з вертольотів і літаків. Змусили нас просто робити те, що ми зараз робимо, і намагаються зробити нас винними в цьому", – видав господар Кремля.

Інші заяви представників країни-агресорки

Після того, як президент США відреагував на терор українських міст, що відбувається останніми днями, в Кремлі спробували виправдатися за обстріли. Речник диктатора Пєсков заявив, що Путін приймає ті рішення, які необхідні для безпеки Росії.

До того ж, днями колишній президент РФ та заступник секретаря Радбезу Росії Дмитро Медведєв, відомий своїми одіозними висловлюваннями, зробив чергову заяву. Він пригрозив, що "буферна зона", про плани щодо якої казав Путін, може охопити практично всю Україну.

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