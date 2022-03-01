Домінік Рааб заявив, що санкції проти РФ повинні вплинути на поведінку Путіна.

Заступник прем'єр-міністра Великобританії Домінік Рааб заявив, що війна РФ з Україною стає більш небезпечною авантюрою, ніж міг собі уявити Володимир Путін.

Про це повідомляє Sky News.

Також він зазначив, що Британія вже ввела пакет санкцій проти РФ, які повинні вплинути на поведінку Путіна. Крім того, за словами Рааба, держава буде робити все можливе для того, щоб вторгнення Російської Федерації в Україну провалилося.

При цьому він висловив побоювання, що після всіх введених санкцій проти РФ, Путін може поводитися ще більш агресивно.

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