За словами дипломата, допомога від партнерів для українських військових має бути сильнішою та швидшою.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що західні країни повинні відповісти посиленою допомогою після останніх випадків з падінням російських БпЛА на території країн НАТО. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X.

Сибіга наголосив, що порушення дронами РФ повітряного простору Румунії та Латвії є нагадуванням, що агресивні дії Росії виходять за межі України.

"Колективною відповіддю союзників має бути максимальна підтримка України зараз, щоб покласти край агресії РФ, захистити життя і зберегти мир у Європі", - зауважив дипломат. Відео дня

За його словами, для цього Україна потребує конкретних дій від союзників.

"Сміливе колективне рішення використовувати ППО партнерів для збиття російських ракет і дронів над Україною. Сильніша і швидша військова допомога українським воїнам. Зняття обмежень на використання зброї Україною. Дійте зараз", - закликав Сибіга.

Російські безпілотники на території країн НАТО - що відомо

Раніше президент Лавії Едгарс Рінкевичс заявив, що на території його країни 7 вересня впав російський військовий безпілотник. Зокрема уламки були виявлені в суботу в Резекненському районі.

Також повідомлялось, що вночі 8 вересня Румунія піднімала літаки F-16 через атаку "Шахедами", яку Росія завдала по Україні. За попередніми даними, російський дрон уразив територію Румунії в безлюдній місцевості, в околицях міста Периправа.

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