В даний час чиновник перебуває на звільнених територіях Донецької області, а після повернення напише заяву.

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко подасть у відставку через те, що уряд вніс зміни до переліку його повноважень.

"Внесено зміни до переліку повноважень уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Так, перемовини з країною-агресором про повернення тіл передано Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими. Діяльність пошукових груп буде у віданні Генштабу ЗСУ. Роботу з Єдиним реєстром зниклих безвісти відтепер доручено Міністерству внутрішніх справ", – написав Котенко у соцмережі

Він зазначив, що наразі перебуває у відрядженні на звільнених територіях Донецької області та після повернення подасть заяву про відставку.

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"Допомога членам сімей зниклих безвісти командою Олега Котенка триватиме вже у форматі громадської роботи. Як і раніше, кожен може звернутися до нас зі своєю проблемою. Зі свого боку ми все зробимо, щоб допомогти вам", - пообіцяв він.

Нагадаємо, зміни щодо роботи з пошуку зниклих безвісти анонсувалися ще в серпні.

Робота Олега Котенка

У травні уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко повідомив про те, скільки зниклих безвісті цивільних та військових українців розшукує Офіс уповноваженого. "Трохи більше ніж 7 тис. людей розшукуємо. Це ті люди, чиї родичі звернулись до нас – до Офісу уповноваженого, для того, щоб ми почали пошук їхніх рідних. Якщо брати відсотково, то це десь 15% цивільні, а інші – це звернення рідних наших військових, яких ми розшукуємо", - повідомив Котенко

2 травня в Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти, де будуть зібрані та централізовані дані щодо зниклих безвісти. Цей реєстр був розроблений Міністерством внутрішніх справ спільно з Уповноваженим зі зниклих безвісти й іншими відомствами.

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