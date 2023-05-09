Михайло Подоляк зазначив, що не потрібно виправдовувати штучне безсилля ООН.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що мирні переговори України та Російської Федерації на даний момент неможливі. В Офісі президента України нагадали, на яких умовах можливий мир.

"На жаль, я вважаю, що переговори про мир зараз неможливі. Ми, наскільки це можливо, ведемо діалог з обома сторонами для вирішення конкретних проблем. Найважливішою ініціативою став експорт зерна з України.... А зараз я не бачу можливості для негайного припинення вогню і мирних переговорів", - заявив Гутерріш в інтерв'ю виданню El Pais.

За його словами, головна мета ООН - встановлення "справедливого миру відповідно до міжнародного права і Статуту ООН".

Відео дня

В Офісі президента України відреагували на таку заяву генсека ООН подивом і нагадали, що мир "цілком можливий" в конкретних умовах

"Фраза генсека ООН Антоніу Гутерреша, що "мир в Україні зараз неможливий", дещо вражає", - написав радник глави офісу президента Михайло Подоляк в Twitter.

При цьому він нагадав умови, за яких в Україні можливий мир:

Агресору нагадають нарешті відповідні статті Статуту ООН і "ввічливо" попросять покинути чужу територію. Перестануть вважати частиною ООН і Радбезу ООН. Росія виведе свої війська з України.

"Не потрібно плодити сенси та виправдовувати штучне безсилля, коли все очевидно", - підсумував чиновник.

Переговори України і Росії - останні новини

У 2022 році відбулися кілька раундів переговорів з Москвою за участю посередників, але це не принесло позитивних результатів. При цьому Москва час від часу випрошує переговори.

Так, у березні 2023 року глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що нібито Кремль не відмовлявся від "переговорів" з Україною. Крім того, він говорив про необхідность переговорів, щоб припинити війну.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський неодноразово говорив, що для переговорів з Москвою необхідно припинити бойові дії, вивести війська РФ і встановити кордон станом на 1991 рік.

Вас також можуть зацікавити новини: