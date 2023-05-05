Глава МЗС РФ вважає, що переговори необхідно вести із західними країнами.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров знову заговорив про необхідність переговорів щодо припинення війни проти України.

Про це Лавров заявив журналістам, повідомляють пропагандистські росЗМІ.

"Ми ніколи не відмовлялися від того, щоб врегулювати проблеми, які виникли в результаті дій США та їх сателітів із накачування України зброєю для протистояння Росії, ми бачимо розуміння, яке зростає, того, що ці проблеми не можна узгодити тільки упершись в лінію зіткнення на Донбасі, як деякі хочуть заморозити цю лінію і далі почати думати, як бути в подальшому", - сказав Лавров.

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За його словами, припинити війну можливо тільки шляхом переговорів із західними країнами.

"Всі розуміють геополітичний характер того, що відбувається, і всі розуміють, що без вирішення головної геополітичної проблеми, яка полягає в прагненні Заходу зберегти свою гегемонію та диктувати всім і вся свою волю, жодні кризи ні на Україні, ні в інших частинах світу врегулювати неможливо", - додав глава МЗС РФ.

Лавров зазначив, що РФ давно була готова до такого діалогу.

"Наші пропозиції вносилися і в 2009 році, і ось востаннє у грудні 2021 року їх направляли американцям", - додав він.

Також Лавров заявив, що Росія "відповідатиме справою на атаку дронів (по Кремлю), а не міркувати про те, чи було це приводом до війни".

Переговори з Росією - позиція України

У березні міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва нібито не відмовляється від "серйозних переговорів" по Україні.

Президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що переговори з РФ можливі тільки після припинення бойових дій і виведення російських військ до кордонів України 1991 року.

Глава МЗС Дмитро Кулеба зазначав, що, хоча Росія говорить про бажання закінчити війну, її бомбардування і обстріли українських сіл та міст з метою вбити якнайбільше людей і захопити якнайбільше територій, свідчать про зворотне.

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