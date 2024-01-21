Президент зазначив, що нерішучість Заходу з озброєнням призводять до додаткових смертей в Україні.

Президент Володимир Зеленський вважає, що надана військова та фінансова допомога західних партнерів стала вирішальною для того, щоб Україна вистояла у війні, але для перемоги її було недостатньо.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю телеканалу Channel 4 News. Після цього він зізнався, що досі не звик до політичних нюансів, через які Україна в даний час опинилася перед загрозою скорочення допомоги Заходу.

"Всі посміхаються, обіймають, кажуть, що ти стійкий, ти сильний, лідер вільного світу, рятуєте нашу демократію. Якби в українського народу не було такого президента, ми могли б втратити пів-Європи, а потім РФ напала б на США, і ми повинні віддати вам все, що у нас є. А потім – стоп!"- сказав президент.

Український президент зазначив, що не хотів би здатися невдячним, тому що західні партнери дуже сильно допомогли Україні і без цієї підтримки країна не вижила б.

"Вони дуже допомогли нам вистояти. І думаю, могли б допомогти нам ще більше, щоб ми виграли", – сказав Зеленський.

На питання, чи не здається йому, що західні країни роблять все тільки так, щоб Україна не програла, а не перемогла, Зеленський відповів: "Це питання виживання, тому не можу переходити на емоції, але іноді бувають моменти, коли я дійсно не можу зрозуміти або не хочу розуміти".

Він додав, що нерішучість Заходу з наданням того чи іншого виду зброї лише призводять до додаткових смертей в Україні.

"Йде час - гинуть люди. Тому я сприймаю цей часовий коридор як кривавий, дуже болючий. Але не всі це розуміють. Я доношу це з перших днів", – підкреслив президент.

Він зазначив, що є яскравий приклад з F-16, коли з моменту, коли Україна про це заговорила і до позитивного сигналу пройшов рік, а з моменту позитивного сигналу до тренувань – ще півроку. "З моменту тренувань до поставки – цей період ще не закінчився, тому що F-16 ще не прилетіли", – сказав Зеленський.

Допомога західних партнерів

Ще в жовтні минулого року Білий дім запросив у Конгресу додаткову фінансову допомогу Україні та Ізраїлю, але запит досі не схвалений.

Вранці 17 січня західні ЗМІ писали, що Байден запросив на зустріч в Білий дім лідерів Конгресу, щоб обговорити з ними цей запит про фінансування допомоги.

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