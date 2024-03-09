Стефан Сежурне заявив, що не Росія повинна вказувати, як допомагати Україні.

Франція створює альянс країн для можливого відправлення західних військ в Україну. Париж поглиблює своє протистояння з Берліном.

У п'ятницю, 8 березня, міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне відвідав Литву, де зустрівся з колегами з країн Балтії та України, щоб підтримати ідею про те, що іноземні війська можуть допомогти Україні в таких сферах, як розмінування.

"Не Росія повинна вказувати нам, як ми повинні допомагати Україні в найближчі місяці або роки", - цитує Сежурне видання Politico. "Не Росія повинна визначати, як ми будемо діяти, або встановлювати червоні лінії. Ми вирішуємо це між собою".

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Сежурне неодноразово згадував операції з розмінування як можливий варіант, кажучи, що це "може означати наявність деякої кількості персоналу, але не для ведення бойових дій".

Зустріч відбулася в той момент, коли Україна потерпає від нестачі артилерійських боєприпасів, через що їй важко зупинити російські атаки.

"Україна не просила нас надіслати війська. Наразі Україна просить нас надіслати боєприпаси", - заявив французький міністр. "Ми нічого не виключаємо на найближчі місяці".

Балтійські міністри похвалили Францію за "нестандартне мислення".

"Не може бути ніяких "але". Ми повинні проводити червоні лінії для Росії, а не для себе. Жодна форма підтримки України не може бути виключена. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну скрізь, де це найбільш необхідно", - заявив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Війська НАТО в Україні - головні заяви

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про можливе відправлення західних армій в Україну. Видання The Hill писало, що ця заява Макрона може виявитися дипломатичною помилкою французького лідера, але в підсумку це пішло на користь і йому, і Україні.

Пізніше Макрон на зустрічі з парламентськими партіями заявив, що відправлення військ в Україну можливе, якщо російські окупанти прорвуться в бік Києва або Одеси.

При цьому багато лідерів європейських країн спочатку зробили поспішні заяви, що вони не мають наміру відправляти свої війська в Україну, серед них була і Польща. Пізніше міністр закордонних справ цієї країни Радослав Сікорський заявив, що "коаліція держав-членів ООН для припинення агресії не є чимось немислимим".

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