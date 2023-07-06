Україна та Болгарія домовилися значно активізувати співпрацю оборонних відомств та загалом в оборонному секторі.

Президент України Володимир Зеленський почув готовність Болгарії брати участь в зусиллях з реалізації формули миру.

Про це він сказав під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим. "Сьогодні ми з паном прем’єр-міністром провели дуже змістовні переговори: увесь комплекс наших відносин і, звичайно, передусім безпекових", - зазначив Зеленський.

Він додав, що нещодавній російський теракт на Каховській гідроелектростанції, який безпрецедентно вдарив і забруднив Чорне море, показав, наскільки крихкою є ситуація, поки у нашому регіоні триває агресія Росії.

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Говорячи про формулу миру, він зауважив, що поінформував Денкова про роботу України заради її реалізації. "І хочу відзначити готовність Болгарії, - те, що я почув, - брати участь в цих зусиллях. Ми вже почали роботу на рівні радників і послів країн щодо реалізації формули з різними нашими партнерами. Дуже важливо, щоб ми могли почати цю роботу предметно з Болгарією саме на рівні посла", - зазначив Зеленський.

Водночас наразі, зауважив він, посол Болгарії в Україні не призначений, що Зеленський сьогодні ж планує обговорити з президентом Болгарії.

"Я сподіваюся, що скоро ми зможемо працювати щодо формули миру на глобальному саміті миру, який ми готуємо, і до участі в якому я запрошую Болгарію", - сказав глава держави.

Президент України також зауважив, що сторони обговорили взаємодію у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції. "Вже цьогоріч ми розраховуємо на початок переговорів щодо майбутнього членства України в Європейському Союзі. Підписали сьогодні з паном прем’єр-міністром спільну декларацію, яка засвідчує підтримку Болгарією нашої євроатлантичної інтеграції", - сказав Зеленський.

Кріт того, він повідомив: "Ми домовились сьогодні значно активізувати співпрацю оборонних відомств та загалом в оборонному секторі. Будьте певні, усім корисним безпековим досвідом, набутим у цій війні, ми обов’язково поділимося з партнерами, щоб наша спільна сила стала більшою".

Також, зауважив Зеленський, вони обговорили й болгарську оборонну допомогу Україні, конкретні деталі передачі поточного оборонного пакету. "Розраховуємо на продовження такої співпраці, яка вже допомогла захистити багато життів", - зауважив він.

Президент також повідомив, що сьогодні продовжиться розмова про відновлення практики лікування та реабілітації українців у Болгарії та про навчання там військово-медичного персоналу України.

"Я запросив Болгарію, компанії Болгарії взяти участь у відновленні України, зокрема у відбудові освітньої сфери. Болгарія готова долучитися до співпраці в екологічному напрямку, в галузі цифровізації", - зауважив Зеленський.

Крім того, обговорювалася і енергетична співпраця країн. "Енергетична незалежність і стабільність ринків є частино безпекової архітектури кожної країни. Разом ми здатні дати нашим країнам більше гарантій стабільності в енергетиці. І що не менш важливо – гарантій цінової привабливості для звичайних людей, звичайних споживачів", - сказав глава держави.

Зеленський у Болгарії: останні новини

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент прибув до Софії на переговори з премʼєром Ніколаєм Денковим та президентом Руменом Радевим.

Вони підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України. Таким чином Болгарія стала 22-ю країною, з якою Україна формалізувала підтримку членства в Альянсі.

За даними ЗМІ, Болгарія може укласти угоду про продаж двох російських ядерних реакторів українському "Енергоатому".

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