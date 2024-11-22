Держава, виробництва, посольства – усі мають працювати однаково і сприймати відповідну інформацію від розвідок саме як інформацію, а не дозвіл на вихідний, наголосив президент.

Президент Володимир Зеленський розкритикував рішення низки іноземних посольств в Києві оголосити вихідний через інформацію про загрозу удару РФ. Так, у своєму щоденному зверненні він окремо зупинився на тому, як в Україні всі мають реагувати на російські удари та на інформацію про загрози.

Глава держави зазначив, що сьогодні вже 1003-й день повномасштаної війни, і всі протоколи безпеки залишаються тими ж самим, що й раніше.

"Якщо лунає сигнал повітряної тривоги, треба реагувати, берегти себе та йти в укриття. Хоч би якою була російська ракетна загроза, її не можна ігнорувати. Але коли немає повітряної тривоги, держава, виробництва, посольства – усі мають працювати однаково. І сприймати інформацію, зокрема, від розвідок саме як інформацію, а не дозвіл на вихідний", - сказав Зеленський.

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Він підкреслив, що це стосується всіх – від Верховної Ради України та інших структур і гілок влади до органів управління в областях і громадах.

"Сирена звучить – йдемо в укриття. А коли немає сирени – працюємо та служимо. У війні інакше не буває. Маємо бути свідомі того, що "товарищ" Путін буде й надалі залякувати нас. Він на цьому всю свою владу побудував. Важливо вміти правильно реагувати та робити все, щоб ця війна поверталась додому, у Росію, і щоб там відчували, що таке війна", - наголосив Зеленський.

Оновлено о 20.15. Реагуючи на відеозвернення президента народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк зауважив, що взагалі-то рішення про закриття Верховної Ради було ухвалено представниками саме пропрезидентської більшості.

"Хтось нагадайте Президенту яка саме партія у Раді складає монобільшість, і відповідно визначає графік роботи. Більш того, в чат голів фракції повідомлення про відміну засідання прийшло вже як факт. Тобто з іншими фракціями або групами не обговорювалось. Рішення було прийнято його (президентською) партією одноосібно", - розповів Железняк.

Закриття посольств у Києві

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада посольство Сполучених Штатів Америки у Києві припинило роботу через інформацію про ймовірну атаку на місто. У оприлюдненому повідомленні зазначалось, що Посольство отримало "конкретну інформацію" про можливу "значну" повітряну атаку 20 листопада.

Згодом в мережі з’явилась інформація, що на один день також припинили роботу посольства Іспанії, Італії та Греції.

Як з'ясувалося, керівництво парламенту та народних депутатів України теж попередили, що найближчим часом Росія може атакувати будівлю Верховної ради. Нардеп Тарас Батенко зізнався, що політики знали про загрозу балістичного удару, який зрештою був завданий по Дніпру, однак мова йшла не про міжконтинентальну зброю. Деякі ЗМІ написали, що Рада скасувала засідання 22 листопада через загрозу ракетного удару.

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