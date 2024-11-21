Керівництво парламенту та народних депутатів України попередили, що найближчим часом Росія може атакувати будівлю Верховної ради.

Про це етері проєкту "Говорить Великий Львів" повідомив нардеп Тарас Батенко. За його словами, ще вчора політики знали про загрозу балістичного удару, однак мова йшла не про міжконтинентальну зброю:

"Ми буквально вчора отримали від наших силових відомств інформацію про те, що найближчим часом буде застосована певна експериментальна зброя балістичного характеру".

Батенко додав, що сьогодні надійшла інформація про нову небезпеку: "Нас інформують про загрозу ракетної атаки на парламент України найближчими днями. Ну, будемо бачити, станеться це, чи ні. Але я бачу, що Путін максимально підняв ставки для українського народу".

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