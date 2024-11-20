Зокрема Посольство США в Києві отримало "конкретну інформацію" про можливу значну повітряну атаку 20 листопада.

Через можливу масовану атаку РФ у Києві сьогодні не працюватимуть посольства США та Іспанії.

Так, на офіційному сайті представництва США оприлюднено зранку відповідне попередження, адресоване громадянам Сполучених Штатів в Україні.

"Посольство США в Києві отримало конкретну інформацію про можливу значну повітряну атаку 20 листопада. З міркувань безпеки посольство буде закрито", - йдеться у повідомленні.

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Зазначено, що співробітникам посольства наказано сховатися. Також Посольство США рекомендує громадянам США бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги.

Своєю чергою іспанське видання EFE пише, Посольство Іспанії в Києві також повідомило, що не надаватиме послуги протягом дня через "підвищений ризик повітряних атак по всій Україні". У електронному листі, надісланому іспанцям, які проживають в Україні, посольство рекомендує "вживати надзвичайних заходів безпеки, виконувати всі рекомендації місцевої влади та завжди мати притулок".

Пізніше про рішення закритися повідомили ще два посольства.

"Посольство США розмістило на своєму сайті інформацію про можливу повітряну атаку високої інтенсивності сьогодні, 20 листопада. Як запобіжний захід, Посольство в Києві сьогодні буде зачинено для відвідувачів", - зазначається на сайті посольства Італії в Україні.

У грецькому відомстві додали, що "з міркувань безпеки, залишаться сьогодні закритими для громадськості".

Загроза ракетної атаки

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Центрі протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони України попередили, що для обстрілів у Росії готова авіація на аеродромах, є запаси ракет та підготовлені кораблі-носії ракет і це потрібно громадянам "завжди тримати в голові", реагувати на тривоги, а структурам - продумувати заходи безпеки.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець заявив, що Російська Федерація намагається реалізувати стратегії для повторних ракетних обстрілів України.

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