Верховна Рада України проголосувала за припинення повноважень народного депутата України Ірини Кормишкіної із фракції "Слуга народу". Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк в Telegram.
За дане рішення проголосувало 246 її колег.
"На відміну від багатьох, вона особисто виступила перед складанням мандату. Таким чином в Раді залишається 400-та депутатів, а в коаліції 231 депутат. Правда це дуже тимчасово, замість Ірини скоро хтось доєднається по списку з "Слуги Народу". Останній заходив пан Тарарін (147).Тому далі за списком у порядку послідовності (якщо хтось відмовиться): 148 Інна Сверба; 149 Сергій Мельник; 150 Юлія Палійчук (вже відмовилась, як я чув)", - повідомив Железняк.
Справа Кормишкіної - деталі
Як повідомляв УНІАН, представниця фракції "Слуга народу" Ірина Кормишкіна написала заяву про складення депутатських повноважень.
Кормишкіна входила до складу фракції "Слуга народу" і обиралася до парламенту по списку одноіменної партії під номером 116. Також вона була членом комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики.
23 січня 2025 року НАБУ і САП повідомили чоловікові чинної народної депутатки України Ірини Кормишкіної про підозру у легалізації майна, яке його дружина набула у незаконний спосіб.
В НАБУ зазначили, що, за даними слідства, у 2021-2022 рр. нардепка набула у власність кошти на суму понад 20 млн грн, які суттєво перевищували її законні доходи. У подальшому вона передала їх у позику своєму чоловікові, який за них придбав домоволодіння на Одещині, де подружжя наразі і проживає, але вони у декларації за 2023 рік не зазначили про згаданий будинок й дві земельні ділянки, які перебували у них в користуванні.
Кормишкіній було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 368-5 та ч. 2 ст. 366-2 КК України. Дії її чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 209 та ч. 2 ст. 366-2 КК України.