Вона сама написала заяву про складення депутатських повноважень.

Верховна Рада України проголосувала за припинення повноважень народного депутата України Ірини Кормишкіної із фракції "Слуга народу". Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк в Telegram.

За дане рішення проголосувало 246 її колег.

"На відміну від багатьох, вона особисто виступила перед складанням мандату. Таким чином в Раді залишається 400-та депутатів, а в коаліції 231 депутат. Правда це дуже тимчасово, замість Ірини скоро хтось доєднається по списку з "Слуги Народу". Останній заходив пан Тарарін (147).Тому далі за списком у порядку послідовності (якщо хтось відмовиться): 148 Інна Сверба; 149 Сергій Мельник; 150 Юлія Палійчук (вже відмовилась, як я чув)", - повідомив Железняк.

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Справа Кормишкіної - деталі

Як повідомляв УНІАН, представниця фракції "Слуга народу" Ірина Кормишкіна написала заяву про складення депутатських повноважень.

Кормишкіна входила до складу фракції "Слуга народу" і обиралася до парламенту по списку одноіменної партії під номером 116. Також вона була членом комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики.

23 січня 2025 року НАБУ і САП повідомили чоловікові чинної народної депутатки України Ірини Кормишкіної про підозру у легалізації майна, яке його дружина набула у незаконний спосіб.

В НАБУ зазначили, що, за даними слідства, у 2021-2022 рр. нардепка набула у власність кошти на суму понад 20 млн грн, які суттєво перевищували її законні доходи. У подальшому вона передала їх у позику своєму чоловікові, який за них придбав домоволодіння на Одещині, де подружжя наразі і проживає, але вони у декларації за 2023 рік не зазначили про згаданий будинок й дві земельні ділянки, які перебували у них в користуванні.

Кормишкіній було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 368-5 та ч. 2 ст. 366-2 КК України. Дії її чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 209 та ч. 2 ст. 366-2 КК України.

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