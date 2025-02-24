Там ішлося про неможливість виборів в Україні під час воєнного стану.

Верховна Рада України не підтримала Заяву про підтримку демократії в Україні в умовах агресії Російської Федерації.

Як повідомив у Telegram народний депутат України Ярослав Железняк, за проєкт постанови №13039, яким передбачено підтримання Заяви Верховної Ради України щодо підтримки демократії в Україні в умовах агресії РФ, проголосувало лише 218 народних депутатів (для результативного рішення необхідно щонайменше 226 голосів нардепів - УНІАН).

У заяві наголошується, що парламент України наголошує на необхідності дотримання передбаченого законами України принципу інституційної безперервності влади, особливо в умовах дії правового режиму воєнного стану, та наголошується, що президент України Володимир Зеленський має виконувати свої повноваження до вступу на посаду новообраного президента України відповідно до частини першої статті 108 Конституції України.

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Що відомо про цей проєкт постанови

Як повідомляє УНІАН, у цій заяві йдеться про те, що меседжі Російської Федерації щодо нібито нелегітимності української влади, та резидента України Володимира Зеленського, є, зокрема, російською пропагандою з метою відволікання уваги від нелегітимності президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Також у проєкті заяви ВР йшлося про те, що запроваджений в умовах повномасштабного вторгнення російської федерації воєнний стан в Україні не дає змоги провести вибори згідно з Конституцією України. Водночас український народ єдиний у тому, що такі вибори мають відбутися після завершення війни.

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп у заяві після переговорів Росії і США в Саудівській Аравії розкритикував українське керівництво, а також президента України Володимира Зеленського, і заявив, що в Україні мають відбутися вибори. Трамп заявив, що рейтинг схвалення президента України становить 4 відсотки. Опитування ж громадської думки, проведене Київським міжнародним інститутом соціології в грудні, показало, що Зеленському довіряють 52 відсотки українців.

23 лютого президент України на пресконференції заявив, що не ображається на главу США Дональда Трампа за його слова про "диктатора Зеленського".

Каже, що не має часу для емоцій. При цьому зазначив, що не назвав би ці слова на свою адресу від президента Трампа компліментом.

При цьому додав, що диктатором точно не буде, бо "просто не цікаво". Він наголосив, що є законно обраним президентом.

За його словами, після закінчення воєнного стану будуть вибори і люди зроблять свій вибір.

Термін повноважень Зеленського закінчився торік, проте не раз говорилося про те, що провести вибори можна тільки після того, як припиняться бойові дії і буде скасовано воєнний стан.

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