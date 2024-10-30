У звіті Єврокомісії йдеться, що Україна зробила все для того, щоб наблизити вступ до ЄС.

Україна виконала всі кроки, які раніше були невиконаними та визначеними у висновку Європейської комісії 2022 року, йдеться в оновленому звіті з розширення ЄС за інформацією "Радіо Свобода".

"Україна продовжувала заохочувати доброчесність і заслуги в судовій системі, а також зміцнювати антикорупційну інституційну базу та нарощувати результати правозастосування у справах про корупцію на високому рівні", - ідеться у звіті.

Крім того, окремим пунктом позитивно відзначено зусилля України щодо прав нацменшин. На цьому наполягав, зокрема, уряд Угорщини. Єврокомісія заявляє, що Україна "переглянула законодавство щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин".

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"Обмеження основних прав, пов'язані з воєнним станом, залишаються загалом пропорційними", - зазначено у звіті. Хоча й потрібно працювати над подальшим застосуванням оновленого законодавства про права нацменшин.

Там же йдеться про те, що все одно "потрібні подальші зусилля" в подібних процесах, незважаючи на прогрес у фундаментальних реформах. Окремо йдеться про створення надійного досвіду правоохоронної діяльності у справах про корупцію на високому рівні та в боротьбі з організованою злочинністю. А ще про необхідність у вдосконаленні реформ у сфері децентралізації та самоврядування.

Якщо Україна виконає всі умови, Європейська комісія чекає у 2025 році відкриття переговорів за переговорними розділами, починаючи з основ.

За інформацією, яка міститься у звіті, "скринінг українського законодавства просувається гладко".

Інші новини про відносини ЄС та України

Раніше УНІАН повідомляв, що 88% українців підтримали б на референдумі вступ до ЄС.

Крім того, ЄС затвердив кредит Україні на 35 мільярдів.

"Після успішного завершення письмової процедури Рада ухвалила пакет фінансової допомоги Україні, включно з виключною позикою макрофінансової допомоги в розмірі до €35 мільярдів, а також механізм кредитного співробітництва, що підтримає Україну в погашенні кредитів на суму до €45 мільярдів, наданих ЄС і партнерами G7", - ідеться в заяві.

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