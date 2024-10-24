Якби найближчим часом відбувся референдум стосовно вступу України до ЄС, у ньому взяли б участь 81% опитаних, щодо НАТО - 82%.

Понад 80% українців проголосували б за вступ України до Євросоюзу і НАТО, якби такий референдум відбувся найближчим часом.

Про це свідчать результати соціологічного опитування Центру Разумкова, проведеного з 20 по 26 вересня 2024 року.

"Якби найближчим часом відбувся референдум стосовно вступу України до Європейського Союзу, у ньому взяли б участь 81% опитаних (від 63% жителів Південного регіону до 90% жителів Західного регіону). Перед початком повномасштабної війни — у листопаді–грудні 2021р. — про наміри взяти участь у такому референдумі заявляли 69% опитаних. За вступ проголосували б 88% тих, хто має намір взяти участь у такому референдумі (проти — 8%), у листопаді–грудні 2021р. — відповідно 78% і 18%", - йдеться у повідомленні.

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Згідно дослідженню, за вступ до ЄС висловили намір голосували 96% жителів Західного регіону, які збираються взяти учать у референдумі (проти — 3%), у Центральному регіоні — відповідно 90% і 5,5%, у Східному — відповідно 81% і 13%, у Південному — відповідно 69% і 20%.

"Якби найближчим часом відбувся референдум стосовно вступу України до НАТО, у ньому взяли б участь 82% опитаних (від 68% жителів Південного регіону до 91% жителів Західного регіону). У листопаді–грудні 2021р. про наміри взяти участь у такому референдумі заявляли 67% опитаних. За вступ проголосували б 86% тих, хто має намір взяти участь у такому референдумі (проти — 10%), у листопаді–грудні 2021р. — відповідно 70% і 24,5%", - мовиться у результатах опитування.

За вступ до НАТО висловили намір голосували 95% жителів Західного регіону, які збираються взяти учать у референдумі (проти — 2%), у Центральному регіоні — відповідно 88,5% і 8,5%, у Східному — відповідно 78% і 16%, у Південному — відповідно 64% і 26%.

Опитування методом face-to-face проводилося. Загалом було опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Результати подібного опитування у серпні

Як повідомляв УНІАН, в серпні опитування, проведене Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) показало, що понад 70% українців очікують, що до 2030 року Україна стане членом Євросоюзу і Північноатлантичного альянсу.

Зокрема, 90% респондентів заявили про своє бажання, щоб Україна стала членом ЄС. Що стосується аналогічного запитання щодо НАТО, то цей показник трохи менше – 84%.

Також, в українців запитали, як вони ставляться до укладання миру з Росією, відмовившись від членства в НАТО або ЄС як ціну за мир. 74% і 76% відповідно відкинули варіант такої російської вимоги.

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