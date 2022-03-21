Також в ЄК наголосили, що продовжують підтримувати український народ та надавати йому допомогу.

Європейська комісія обіцяє якомога швидше підготувати офіційний висновок щодо готовності України отримати статус кандидата на вступ до ЄС.

Про це у понеділок, 21 березня, заявив єврокомісар з питань розширення і сусідства Олівер Варгеї, повідомляє "Європейська правда".

"ЄС продовжує підтримувати Україну та її народ, надаючи допомогу. І ми почали працювати над наданням висновку на підставі заявки на членство України. Ми будемо працювати так швидко, як тільки зможемо", - написав Варгеї.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

1 березня Європейський парламент підтримав резолюцію про надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу. Тепер ця резолюція передається уповноваженим на ухвалення відповідних рішень інституціям Євросоюзу і усім країнам-членам спільноти. У документі також засуджується російська агресія проти України. Резолюція має рекомендаційний характер.

Раніше Зеленський анонсував, що висновок Єврокомісії щодо заявки України на членство в ЄС буде підготовлений протягом кількох місяців.

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