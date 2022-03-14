Україна своєю боротьбою у війні проти РФ заслужила на членство в Європейському союзі. Брюссель з моральної точки зору повинен надати їй статус країни-кандидата.
Про це заявила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте.
"Жодна країна не заплатила таку велику ціну за своє бажання бути частиною європейської сім'ї. Тому ми вважаємо, що Україна заслужила статус кандидата, і це пов'язано з нашим моральним обов'язком щодо людей в Україні", - заявила вона.
Як повідомляв УНІАН, Євросоюз не підтримав заявку України на вступ за прискореною процедурою: європейські країни заблокували рішення. При цьому біженці з України будуть продовжувати отримувати допомогу в ЄС. Також ЄС допоможе Україні відновитися після війни.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що наш народ, наша держава, наша армія вже зробили все, щоб Україну запросили до Євросоюзу.