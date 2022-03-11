Президент також наголосив, що коли бачить підтримку України на площах столиць Європи, то знає, що український народ вже в Євросоюзі.

Наш народ, наша держава, наша армія вже зробили все, щоб Україну запросили до Європейського Союзу.

Про це під час свого відеозвернення заявив Президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні і завтра в Європі тривають дискусії щодо майбутнього України в Європейському Союзі. Я вважаю, що наш народ, наша держава, наша армія вже зробили все, щоб нас хотіли там бачити серед рівних, щоб нас туди запросили. Це фінальний іспит для Європи. Серед лідерів держав є ті, хто нас підтримує, а є ті, хто підтримує тільки себе, але ми бачимо як до нас ставляться народи всіх цих країн, країн Європи і це головне, бо я точно знаю, що якби саме люди вирішували щодо нашого членства в ЄС, вони б точно обрали народ України. Сьогодні, коли я бачу підтримку народів кожної країни на площах столиць Європи, я знаю, український народ – вже в Євросоюзі. Ну, а політики, я впевнений, що вони підлаштуються. Бажано швидше. Слава народам Європи! Слава Україні! Слава нашим військовим!", - заявив Зеленський.

Вас також можуть зацікавити новини: