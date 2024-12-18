Ним передбачена автоматична передача даних про стан здоров’я пацієнтів для визначення їх придатності для військової служби до Реєстру військовозобов’язаних "Оберіг".

Верховна Рада України Рада підтримала створення Єдиного державного реєстру військовослужбовців. Про це повідомив народний депутат України Павло Фролов у Telegram.

Він зазначає, що 254 народних депутати України проголосували за підтримку в цілому закону під реєстраційним номером 12066 "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо створення та функціонування Єдиного державного реєстру військовослужбовців та до інших законів України щодо удосконалення порядку ведення військового обліку".

Фролов додав, що до Реєстру будуть вноситися дані про військовослужбовців Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту.

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"Держателем Реєстру військовослужбовців є Міноборони, на яке буде покладено функції його адміністрування. Передбачається взаємодія між електронною системою охорони здоров’я та Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів з метою отримання інформації Міноборони про результати медичних оглядів", - підкреслив нардеп.

Водночас народний депутат України Ярослав Железняк наголосив, що законом передбачено "присвоєння єдиного унікального електронного ідентифікатора для однозначної ідентифікації військовослужбовця та використання в єдиній інформаційній системі у сфері національної безпеки та оборони Міноборони, Державному вебпорталі електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони, а також для надання публічних (електронних публічних) послуг, в тому числі адміністративних та соціальних послуг військовослужбовцям та членам їх сімей".

Також цей закон передбачає автоматичну передачу даних про стан здоров’я пацієнтів для визначення їх придатності для військової служби до Реєстру військовозобов’язаних "Оберіг".

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