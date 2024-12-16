Висока представниця ЄС Калас наголошує, що Україна потребує більшої підтримки.

Місія Євросоюзу з надання військової допомоги Україні до кінця зими підготує 75 тис. військових Сил оборони України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-президентка Єврокомісії, висока представниця ЄС Кая Каллас сказала на прессконференції за підсумками засідання Ради ЄС на рівні глав МЗС країн-членів.

"Ми повинні підтримати Україну військово. До кінця зими Євросоюз підготує 75 тис. українських військових. Цього місяця Євросоюз надав Україні 4,2 млрд євро підтримки до її бюджету. І з січня ми будемо надавати 1,5 млрд євро щомісяця", - наголосила Каллас.

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Водночас, як наголосила топ-дипломат ЄС, Україна потребує ще більше підтримки.

За її словами, сьогодні до засідання міністрів завдяки відеозв'язку долучився міністр закордонних справ Андрій Сибіга і поінформував про дуже складну ситуацію для України на фронті.

"Ми усі почули його голосно і чітко - Україна потребує більше снарядів, сильнішої протиповітряної оборони і також більшої підтримки для її власної оборонної промисловості. І ми повинні дати Україні те, що їй треба, щоби виграти у війні", - відзначила Каллас.

Також вона нагадала, що сьогодні в Євросоюзі продовжили зусилля з обмеження здатності Росії вести війну. Зокрема, буле схвалено 15-й пакет санкцій проти Росії. Нові обмежувальні заходи спрямовані, у тому числі, на російський тіньовий флот, посадовців з Північної Кореї та вперше проти китайських компаній з виробництва дронів для Москви.

"Наше посилання дуже чітке - ви не можете розпалювати війну в Європі і уникнути покарання. У той же час, Україна потребує нашої підтримки на полі бою. Чим сильніші вони (українці - УНІАН) на полі бою - тим сильніші вони за столом переговорів. Не лише щоби просто триматися, а й перевести баланс на свою користь. Тому що Путін не зупиниться, поки його не зупинять", - сказала Каллас.

На її переконання, падіння режиму Башара Асада у Сирії показало, що "Росія ослаблена і що ви не можете робити ставку на Путіна, бо він не підтримує вас, коли ви його потребуєте".

Допомога ЄС Україні

8 листопада Рада ЄС схвалила рішення про продовження мандату Місії ЄС з надання військової допомоги Україні на наступні два роки - до 15 листопада 2026 року. У бюджеті передбачено виділення майже 409 млн євро на період з 14 листопада 2024 року до 15 листопада 2026 року. Ця місія залишається ключовим інструментом військової підтримки Євросоюзу для України. Головна мета місії полягає у сприянні зміцненню військового потенціалу ЗСУ.

Станом на листопад 2024 року ця Місія ЄС вже підготувала 63 тис. українських солдатів і це є рівнозначним десяти бригадам.

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