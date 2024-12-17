В Україні запустили 'Дія.Карту': що це та для чого

Зазначається, що з новою картою українцям буде простіше отримувати допомогу від держави.

Міністерство цифрової трансформації та українські банки створили "Дія.Карту". Нова банківська картка покликана полегшити отримання виплат від держави.

"Замість кількох різних карток - один зручний інструмент. Згодом вам більше не доведеться випускати щоразу нові картки для отримання допомоги або інших державних виплат", - повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Наразі на картку можна отримати виплату в рамках програми "еКнига", яка передбачає виплату в розмірі 908 гривень на купівлю книжок українцям, які досягли повноліття.

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Крім того, на цю картку планують перевести виплати "еПідтримки", зокрема й кошти за 2021-2023 роки. Також до кінця місяця на нову картку можна буде отримати ще одну соціальну виплату. Число державних програм із грошовими коштами для цільових виплат буде збільшуватися.

Наразі "Дія.Карту" можна оформити в "ПриватБанку", "А-банку", "Акордбанку", "Глобус банку" і mono.

"Згодом на Дія.Карті буде більше державних програм із "забарвленими" коштами для цільових виплат. Також розшириться список банків, зараз ще три на етапі підключення - очікуємо на Банк Кредит Дніпро, Sense і Bank 3/4", - підсумував Федоров.

Варто зазначити, що власники карток mono вже можуть побачити "Дія.Карту" в мобільному застосунку.

Тисяча Зеленського - останні новини

11 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українці почали отримувати перші виплати в межах програми "Зимова еПідтримка".

Глава уряду нагадав, що залишити заявку на отримання коштів можна в "Дії". Також Шмигаль поділився, що з 10 грудня заявки приймаються і через банки-партнери. Крім того, одержувачі пенсій і соціальних виплат можуть отримати виплати через "Укрпошту".

Пізніше президент Володимир Зеленський розповів, що близько половини виплат "зимової тисячі" було перераховано за комунальні послуги.

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