Голова ОП сподівається на конструктивний діалог.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак вже прибув до Парижа (Франція) для участі у переговорах політичних радників лідерів країн "нормандської четвірки".

Про це пише Telegram-канал Klymenko Time.

"Нарешті вдалося розблокувати цей формат і це потужний сигнал готовності сторін до мирного врегулювання. Сподіваюся на конструктивний діалог на користь України", - заявив очільник Офісу президента.

Нагадаємо, вчора ввечері, напередодні зустрічі "нормандських радників" з'явилася інформація від джерел німецького агентства dpa про те, що під час переговорів можуть прийняти дату проведення переговорів України з окупаційною владою "Л / ДНР" про особливий статус Донбасу.

Читайте також"Потужний сигнал": Єрмак про зустріч радників лідерів "нормандської четвірки"Також, як зазначає dpa, під час переговорів радників лідерів Німеччини, Франції, України та Росії йтиметься про "гуманітарні заходи та міркування щодо майбутнього України".

Згодом голова офісу президента Андрій Єрмак відреагував на інформацію, що з'явилася в мережі, про можливе прийняття дати проведення переговорів України з окупаційною "владою Л/ДНР" під час зустрічі радників лідерів країн "нормандського формату".

"Ніяких прямих переговорів з сепаратистами не було і не буде. А подібні вигадки з'являються завдяки маніпуляторам, які вже багато разів намагалися зробити "зраду" на рівному місці", - обурився керівник ОП.

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