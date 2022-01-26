Наразі у Путіна нема планів щодо відновлення контактів з ватажками бойовиків.

Президент Росії Володимир Путін наразі не планує контактів з ватажками самопроголошених псевдореспублік "ДНР" та "ЛНР".

Про це заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

Як зазначив Пєсков, Путін наразі не відновлюватиме практику, коли він зв'язувався телефоном з керівниками "ДНР" та "ЛНР" у критичні моменти.

"Ні, зараз таких планів немає", - заявив речник Путіна.

Нагадаємо, вчора ввечері, напередодні зустрічі "нормандських радників" з'явилася інформація від джерел німецького агентства dpa про те, що під час переговорів можуть прийняти дату проведення переговорів України з окупаційною владою "Л / ДНР" про особливий статус Донбасу.

Читайте такожЄСПЛ починає слухання у справі України і Нідерландів проти РФ про злочини на ДонбасіТакож, як зазначає dpa, під час переговорів радників лідерів Німеччини, Франції, України та Росії йтиметься про "гуманітарні заходи та міркування щодо майбутнього України".

Згодом голова офісу президента Андрій Єрмак відреагував на інформацію, що з'явилася в мережі, про можливе прийняття дати проведення переговорів України з окупаційною "владою Л/ДНР" під час зустрічі радників лідерів країн "нормандського формату".

"Ніяких прямих переговорів з сепаратистами не було і не буде. А подібні вигадки з'являються завдяки маніпуляторам, які вже багато разів намагалися зробити "зраду" на рівному місці", - обурився керівник ОП.

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