За словами глави ОП Андрія Єрмака, наразі конкретного порядку денного зустрічі "нормандських радників" немає.

Голова офісу президента Андрій Єрмак відреагував на інформацію, що з'явилася в мережі, про можливе прийняття дати проведення переговорів України з окупаційною владою "Л/ДНР" під час зустрічі радників лідерів країн "нормандського формату".

У коментарі РБК-Україна Єрмак зазначив, що позиція України, яку багато разів висловлювали на різних рівнях, є незмінною.

"Ніяких прямих переговорів з сепаратистами не було і не буде. А подібні вигадки з'являються завдяки маніпуляторам, які вже багато разів намагалися зробити "зраду" на рівному місці", - обурився керівник ОП.

Читайте такожКулеба вважає "передчасним" рішення деяких посольств про евакуацію дипломатів з УкраїниЗа словами Єрмака, наразі конкретного порядку денного зустрічі "нормандських радників" немає. Українська сторона, за його словами, планує обговорювати відновлення режиму припинення вогню, гуманітарні питання, відкриття пропускних пунктів, а також майбутню роботу в нормандському форматі.

Глава ОП також додав, що затверджувати будь-які документи в нормандському форматі мають право тільки лідери України, Німеччини, Франції та Росії, а зустрічі радників і міністрів у цьому форматі носять виключно консультаційний характер.

Нагадаємо, сьогодні ввечері, напередодні зустрічі "нормандських радників" з'явилася інформація від джерел німецького агентства dpa про те, що під час переговорів можуть прийняти дату проведення переговорів України з окупаційною владою "Л / ДНР" про особливий статус Донбасу.

Також, як зазначає dpa, під час переговорів радників лідерів Німеччини, Франції, України та Росії йтиметься про "гуманітарні заходи та міркування щодо майбутнього України".

Вас також можуть зацікавити новини: