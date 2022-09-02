Вони передбачають заборону на в'їзд до Євросоюзу.

Європейський Союз розширив список персональних санкцій проти росіян.

Документ опубліковано в офіційному журналі Євросоюзу, повідомляє керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

До списку увійшли депутати Державної думи Російської Федерації Алла Полякова та Антон Ткачов, а також член Ради Федерації РФ Валерій Пономарьов.

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Персональні санкції передбачають, зокрема, заборону на в'їзд до Євросоюзу.

Єрмак відзначив, що у список санкцій входять уже близько 100 організацій і більше тисячі осіб, серед яких російські політики, представники засобів масової інформації та керівники великих компаній.

Як повідомляв УНІАН, раніше Вашингтон ввів санкції проти низки російських бізнесменів та "коханки" президента Російської Федерації Володимира Путіна Аліни Кабаєвої.

Тим часом Кабінет міністрів України схвалив пропозиції щодо застосування персональних санкцій проти керівника російської православної церкви патріарха Кирила та ще семи її представників.

Раніше голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що через запровадження санкцій проти Росії Євросоюз скоро зіткнеться з економічними проблемами.

"Звісно, ми зіткнемося з серйозними проблемами в короткостроковій перспективі. Не можна заперечувати, що ціни на газ зростають. Але ми маємо бути готовими заплатити ціну за свободу. Бо війна в Україні - це не тільки війна українців, це війна за нашу свободу", - підкреслив він.

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